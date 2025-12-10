Бывший народный депутат Украины стал Героем России

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Главком".

Андрей Деркач – бывший пророссийский политик из Украины, коллаборант, народный депутат III–IX созывов от Партии Регионов. Сын Леонида Деркача. Агент РФ, внесенный в санкционный список США как "российский агент с более чем десятилетним стажем". По данным СБУ, руководил в Украине агентурной сетью ГУ Генштаба РФ, которая должна была помогать врагу в захвате Украины. В 2023 году НАБУ и САП направили в суд дело в отношении Деркача в государственной измене и незаконном обогащении

Напомним, в июле 2025 года Верховный Суд возобновил деятельность пророссийской партии "Наш край", которую возглавлял предатель Деркач. Судьи Верховного Суда "не увидели в этом ничего плохого".