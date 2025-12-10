14:20  10 декабря
10 декабря 2025, 13:55

Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении

10 декабря 2025, 13:55
Иллюстративное фото
Индустриальный райсуд Днепра признал гражданина виновным в государственной измене. Известно, что житель Донбасса передаёт россиянам данные об украинских военных

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина в течение ноября 2023 - января 2024 передавал врагу информацию о расположении Вооруженных сил Украины в городе Новоградовка Покровского района Донецкой области. Его привлекла российская агентурная сеть, созданная в Украине россиянка.

Правоохранители получили доступ к его переписке с россиянкой. Там видно, что он уточнял для нее расположение подразделений ВСУ на территории шахты, писал ей о стрельбище, где находятся украинские военнослужащие. Таким образом, предатель корректировал удары врага.

На суде мужчина своей вины не признал. По его словам, он не передавал данные и не получал за это деньги. Поступление средств на его карточку он объяснял "законной трудовой деятельностью".

Суд признал мужчину виновным в государственной измене. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее агент РФ был задержан при попытке побега в Россию. Оказалось, что систематически передавала врагу координаты украинских позиций и участвовала в планировании ударов по ВСУ на Покровском направлении.

