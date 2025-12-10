Фото: "Суспільне Чернигов"

ДТП произошло в среду, 10 декабря, в городе Прилуки Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Патрульные полицейские, двигаясь по вызову на служебном авто Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе сбили двух пешеходов. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.

По факту ДТП в Нацполиции начали служебное расследование. Полицейских отстранили от службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследованием ДТП будет заниматься ГБР.

Напомним, 7 декабря в Херсоне полицейский за рулем служебного авто Renault Express сбил переходящего дорогу пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.