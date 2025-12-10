14:20  10 декабря
В Одессе разоблачили организаторов нелегального онлайн-покера
10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
UA | RU
UA | RU
10 декабря 2025, 14:30

На Черниговщине полицейский автомобиль сбил двух пешеходов: погиб ребенок

10 декабря 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
Фото: "Суспільне Чернигов"
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в среду, 10 декабря, в городе Прилуки Черниговской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Патрульные полицейские, двигаясь по вызову на служебном авто Mitsubishi Outlander с включенными проблесковыми маячками, на регулируемом пешеходном переходе сбили двух пешеходов. Женщина получила травмы, а ребенок погиб.

По факту ДТП в Нацполиции начали служебное расследование. Полицейских отстранили от службы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Расследованием ДТП будет заниматься ГБР.

Напомним, 7 декабря в Херсоне полицейский за рулем служебного авто Renault Express сбил переходящего дорогу пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция происшествия Черниговская область погибший смерть ребенка пешеход пешеходный переход
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Украинцам теперь могут мгновенно отменять отсрочку от мобилизации: названа причина
10 декабря 2025, 15:16
Последние заявления Путина демонстрируют, что для него никакого мирного процесса не существует
10 декабря 2025, 15:04
В Украине засекретили данные по количеству СОЧ и дезертирству
10 декабря 2025, 14:50
Степан Гига не в коме: пиар-директор опровергла фейки об артисте
10 декабря 2025, 14:45
На Буковине пограничники задержали 39-летнего мужчину с поддельными документами
10 декабря 2025, 14:42
В Одессе разоблачили организаторов нелегального онлайн-покера
10 декабря 2025, 14:20
"Слуга народа": сказка для взрослых, ставшая инструкцией к ошибкам
10 декабря 2025, 14:09
"Пронин вон!": под Радой требуют увольнения главы Госфинмониторинга
10 декабря 2025, 14:08
Часть Сум и района осталась без электричества из-за аварии
10 декабря 2025, 13:58
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
Все блоги »