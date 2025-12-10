На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку

Иллюстративное фото: из открытых источников

В понедельник, 8 декабря, на лестнице центрального корпуса Надворнянской районной больницы обнаружили новорожденную девочку. Врачи надеются, что мать вернется за своим ребенком

Об этом пишет ZAXID.NET, передает RegioNews.

Как рассказал директор больницы Сергей Емельянчук, ребенка весом 2,8 кг и ростом 50 см обнаружили около 17:00. Младенец не старше двух дней.

"В роддоме есть окно жизни, но младенца оставили на лестнице больницы. Ребенок был хорошо окутан, в памперсе, здоров", – отметил Емельянчук.

О родителях пока ничего не известно.

В больнице отметили, что не осуждают этот поступок, потому что не знают обстоятельств, которые его вызвали. "Маленькая кроха по имени Анна Михайловна больше всего нуждается в материнской любви и защите", - добавили медики.

Неонатологи будут наблюдать за девочкой несколько дней, после чего ее переведут в детскую больницу.

Напомним, 19 ноября жительница Житомира с обнаружила новорожденного ребенка вблизи свалки. Правоохранители нашли мать, которая так поступила. Ею оказалась 15-летняя местная жительница.