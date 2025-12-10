14:20  10 грудня
В Одесі викрили організаторів нелегального онлайн-покеру
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 14:08

"Пронін геть!": під Радою вимагають звільнення очільника Держфінмоніторингу

10 грудня 2025, 14:08
Фото: 5 канал
У Києві під будівлею комітетів Верховної Ради, де сьогодні засідає Тимчасова слідча комісія у справі "Міндічгейт", проходить мітинг із вимогою звільнити голову Держфінмоніторингу Філіпа Проніна

Про це інформує 5 канал, передає RegioNews.

Учасники тримають плакати з написами: "Пронін, хто вкрав 200 млн на фортифікаціях?", "Чому мої брати в недобудованих окопах?", "Пронін продає санкції РНБО", "Пронін геть за Єрмаком".

Фото: 5 канал
Фото: 5 канал
Фото: 5 канал

До мітингарів приєдналася депутатка від "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна. Вона заявила, що під час керівництва Проніна служба не зафіксувала підозрілих транзакцій, які, за даними слідства, дозволили групі Міндіча виводити кошти, переводити їх у криптовалюту та готівку.

ННіна Южаніна. Фото: 5 канал

Южаніна також підкреслила, що після приходу Проніна з Держфінмоніторингу пішла значна частина фахівців із багаторічним досвідом роботи, які "не хочуть працювати з ним".

Депутатка додала, що у парламенті зареєстрована постанова із пропозицією Кабміну звільнити Проніна. Однак прем'єрка Юлія Свириденко під час останньої години запитань до уряду заявила, що не бачить підстав для його відставки.

"Якщо вона не бачить, то багато людей будуть прикривати один одного", – зазначила Южаніна.

Політолог та екс-народний депутат ВР Віктор Уколов пише, що Пронін на ТСК "клеїть дурня по повній програмі".

"На пряме запитання народних депутатів на якій підставі Пронін вніс подання на санкції проти Порошенка – не відповів. Свою присутність на записах Міндічгейту Пронін також не пояснив. Причини 319-денної затримки відповіді на запити НАБУ Пронін не прокоментував. Тому Пронін ГЕТЬ за Єрмаком!", – каже Уколов.

Фортифікаційний скандал: що відомо

Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив розслідування, в якому йшлося про можливе розкрадання понад 200 мільйонів гривень на облаштуванні фортифікаційних споруд у Донецькій області.

За його даними, для пошуку робітників Полтавська ОВА застосувала "креативний" підхід: підприємства отримували статус критично важливих та бронювання від мобілізації в обмін на делегування своїх працівників для будівництва. Якщо відмовлялись – бронювання не надавали.

Ключовою фігурою цієї схеми був Філіп Пронін, який на той час обіймав посаду голови Полтавської обласної військової адміністрації і, фактично, сприяв безкарному здійсненню корупційних махінацій.

Водночас у Полтавській ОВА повідомили, що станом на 3 вересня 2025 року всі роботи були завершені в повному обсязі. Виконання здійснювалося відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу та отримала позитивний висновок від ДП "Укрдержбудекспертиза".

Згодом Верховна Рада викликала на засідання голову Держфінмоніторингу, екс-керівника Полтавської ОВА Філіпа Проніна через скандал із фортифікаціями. Під час виступу посадовець заперечив усі звинувачення, назвавши їх "брехнею". Також він заявив, що особисто контролював будівництво укріплень.

Тим часом, справою щодо будівництва фортифікацій, яке організувала Полтавська ОВА у Донецькій області, зайнялося Антикорупційне бюро. Наприкінці жовтня детективи провели обшуки у посадовців.

НАБУ підтвердило, чиновники Полтавської ОВА отримували хабарі у 4 млн грн і навіть BMW X7 за "сприяння" підрядам ENKI Construction. Під час обшуків вилучено сотні тисяч доларів, печатки офшорів і схеми ухилення від мобілізації.

Читайте також: "Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні

04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
