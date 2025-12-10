10:49  10 декабря
10 декабря 2025, 13:29

Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья

10 декабря 2025, 13:29
фото: tsn.ua
РФ активизировала свои силы в Приднестровье, чтобы отвлечь ресурсы Украины на рост угрозы в этом регионе

Как передает RegioNews, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, на территории так называемой ПМР ужесточили мобилизационные меры – в военные формирования квазиобразования вызывают резервистов, а на складах расконсервируют вооружение.

Также в Приднестровье развернули производство БПЛА и центры обучения операторов дронов.

"Активные меры, реализуемые Кремлем, направлены на усиление российского присутствия в Приднестровье, которое Москва использует для дестабилизации ситуации в Молдове и создании точки напряжения на границе с украинскими южными областями – риск проникновения диверсионных групп на территорию Украины растет", – говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз рассматривает возможность принятия Украины до 2030 года. По его мнению, это может привести к новой войне с РФ.

РФ Приднестровье Молдова ГУР политика
07 августа 2025
