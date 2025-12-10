На Тернопольщине столкнулись два грузовика

Фото: полиция

ДТП произошло 9 декабря около 14:20 на улице Защитников Украины в Кременце

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика ISUZU, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил автомобиль DAF и столкнулся с ним.

"Скорая" доставила в больницу обоих водителей. Мужчин не госпитализировали.

Во время проведения медобследования оказалось, что водитель-нарушитель управлял грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. "Драгер" показал результат 0,96 промилле алкоголя.

Мужчину задержали. По данному факту открыто уголовное производство. Продолжается следствие.

