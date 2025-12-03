Фото: Офис Генерального прокурора

В Киеве бывший премьер-министр Украины и его помощница заочно признаны виновными в государственной измене

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Печерский районный суд поддержал позицию прокуроров Киевской городской прокуратуры и вынес решение по обвинению в преступлениях против основ национальной безопасности.

По данным следствия, помощница вместе с сообщницей публиковала в Telegram-канале политика материалы с антиукраинским содержанием. Они также распространяли фотографии последствий российских обстрелов и передавали интервью политика российским медиа. В этих выступлениях, по утверждению следствия, бывший премьер оправдывал действия России и отрицал преступления российских военных в Буче.

Суд заочно назначил бывшему премьер-министру 15 лет заключения с конфискацией имущества. Его помощница получила 10 лет лишения свободы, а также с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, 19-летний житель Харькова оказался под прицелом российских спецслужб после задержания матери за подготовку теракта. Впоследствии юноша уехал в Москву, где его завербовали для выполнения опасных задач на территории Украины.