В Украине хотят уволить министра образования и науки

иллюстративное фото: из открытых источников

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Оксена Лисового с должности министра образования и науки Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта.

Пока документ передан на рассмотрение руководству.

Оксен Лисовой – украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Ему 53 года. С марта 2023 года возглавляет Министерство образования и науки Украины.

Напомним, Минобразования готовит изменения в правила вступления в 2026 году. Одним из возможных изменений является отказ от использования мотивационных писем.