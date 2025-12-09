19:04  09 декабря
09 декабря 2025, 19:43

В Украине хотят уволить министра образования и науки

09 декабря 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Оксена Лисового с должности министра образования и науки Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта.

Пока документ передан на рассмотрение руководству.

Оксен Лисовой – украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Ему 53 года. С марта 2023 года возглавляет Министерство образования и науки Украины.

Напомним, Минобразования готовит изменения в правила вступления в 2026 году. Одним из возможных изменений является отказ от использования мотивационных писем.

Лисовой Оксен Васильевич увольнение ВР МОН
