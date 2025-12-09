В Украине хотят уволить министра образования и науки
В Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Оксена Лисового с должности министра образования и науки Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на карточку законопроекта.
Пока документ передан на рассмотрение руководству.
Оксен Лисовой – украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Ему 53 года. С марта 2023 года возглавляет Министерство образования и науки Украины.
Напомним, Минобразования готовит изменения в правила вступления в 2026 году. Одним из возможных изменений является отказ от использования мотивационных писем.
Верховная Рада под возгласы "Ганьба" приняла Госбюджет-2026Все новости »
03 декабря 2025, 15:32Под крики "Правительство вон!" фракция "Европейская Солидарность" заблокировала трибуну ВР
02 декабря 2025, 12:15Ермак перед отставкой пытался устранить главу СБУ – УП
01 декабря 2025, 09:33
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
За народную депутатку Анну Скороход внесли более 3 млн грн залога
09 декабря 2025, 20:50В Сумах полиция разыскала мужчину, устроившего стрельбу по четырем подросткам
09 декабря 2025, 20:29В Украине трагически погиб британский военный
09 декабря 2025, 20:19В Киеве провели в последний путь певца ADAM: похороны собрали семью, друзей и известных артистов
09 декабря 2025, 20:12Народной депутатке Скороход избрали меру пресечения
09 декабря 2025, 20:05Вместо того чтобы строить укрытие, друзья Зеленского все разворовывали
09 декабря 2025, 19:57Харьковщина простилась с 34-летним полицейским Анатолием Петиком, погибшим на фронте
09 декабря 2025, 19:46В Украине резко изменились цены на помидоры: сколько теперь стоит килограмм
09 декабря 2025, 19:45Как будут выключать свет в Украине 10 декабря
09 декабря 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все блоги »