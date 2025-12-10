В Одессе разоблачили организаторов нелегального онлайн-покера

Фото: БЭБ

Правоохранители разоблачили дельцов, которые без лицензии проводили азартные онлайн-игры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой Бюро экономической безопасности.

Двое одесситов через специальное мобильное приложение организовали "онлайн-покер". Игроки пересылали деньги на счета администраторов и получали электронные жетоны для участия – выигрыши или проигрыши зависели от карточной комбинации.

По оценкам правоохранителей, ежемесячный оборот сервиса превышал полмиллиона гривен.

Во время обысков в квартирах фигурантов в Пересыпском районе Одесс изъяли мобильные телефоны, покерные карты, фишки, черновые записи и автомобиль, который использовали для рекламы.

Организаторам объявили подозрение по ч. 2 ст. 203-2 УК Украины (незаконное проведение азартных игр, лотерей).

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают всех причастных к схеме.

Напомним, ранее правоохранители завершили досудебное расследование в отношении восьми человек, которые обеспечивали работу нелегальных игорных заведений в Одессе. Дело передали в суд.