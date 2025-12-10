СОЧ засекретили!

СОЧ засекретили!

Фото: из открытых источников

Офис генерального прокурора Украины перестал публиковать данные по количеству зарегистрированных уголовных производств по статье 407, СОЧ (самовольному оставлению части) и статье 408, дезертирству.

Произошло это все после того, как в предыдущий месяц, октябрь, был зафиксирован абсолютный рекорд по регистрации производств по статьям СОЧ и дезертирство – 21600.

Раньше каждый месяц можно было посмотреть, сколько сообщений об этих преступлениях конвертировались в соответствующие, как принято в народе говорить, уголовные дела.

Таблица 1.20 из общего файла отчетности, которая называлась "Уголовные правонарушения против установленного порядка несения военной службы (военные уголовные правонарушения)", исчезла.

Вместо нее под этим номером идет таблица "Уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка", которая в предыдущих выпусках отчетности шла обычно следующей, соответственно, по номеру 1.21.

Кроме уголовных производств по статьям 407 и 408, в этой таблице было много других типов преступлений, совершаемых военнослужащими – например, нарушение правил обращения с оружием, халатное отношение к службе и т.д. Но указанные полы составляли более 80% количества уголовных производств в этой главе, поэтому, видимо, решили убрать весь раздел.

Также почистили ту часть отчета, которая касалась количества и статьи уголовных производств, которые расследует ГБР. Поскольку именно Государственное бюро расследований по Уголовно-процессуальному кодексу должно расследовать данную категорию преступлений.

С начала полномасштабки количество зарегистрированных правоохранителями случаев СОЧ составило более 300 тысяч.

Плохо то, что не слышно новостей о реальной борьбе с массовым бегством персонала из армии. Зато есть только засекречивание тех данных, которые позволяют представить масштабы этого явления и требовать от наших чиновников активного ему противодействия.

Например, на месте парламента я бы ежемесячно приглашал бы на (закрытые) слушания соответствующих чиновников и потребовал бы от них отчета о действиях по уменьшению СОЧ. Так же регулярно проводил СНБО по этим вопросам.

Ну что ж, по крайней мере, я могу пообещать, что эту тему все равно не оставлю, потому что это главная сюжетная линия нашего выживания как страны, и засекречиванием данных здесь делу не поможешь.