Часть Сум и района осталась без электричества из-за аварии

Фото: Сумской городской совет

В Сумах и части Сумского района 10 декабря из-за аварии частично отключили электроснабжение, остановили движение троллейбусов, а водоснабжение осуществляется по графику

Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго", передает RegioNews.

Отмечается, что аварийная ситуация произошла после 10:00.

"У кого исчез свет вне графиков почасовых отключений – это аварийная ситуация. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", – подчеркнули в компании.

Из-за отсутствия электроэнергии движение троллейбусов временно остановили, сообщили в КП "Электроавтотранс". Позже движение постепенно начало восстанавливаться.

Также без света остались объекты КП "Горводоканал", влияющие на водоснабжение в некоторых районах города. Энергетики работают над ликвидацией последствий аварии.

Напомним, 9 декабря часть Сум и Сумского района остались без света в результате российского массированного удара по энергетической инфраструктуре. Критическая инфраструктура находилась на резервном питании.