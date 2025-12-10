Когда НЕЧТО больше не имеет потенции к росту и развитию – то НЕЧТО или деградирует, или костенеет

иллюстративное фото: из открытых источников

Лимит роста и развития Зеленского исчерпан в ноль. Президент уже все показал, все доказал, все оприяснил. Он априори уже не пригоден для большего или иного. Ожидать этого от деятеля, который уже давно пережил все свои кульминации и апогеи, – самодурство такое же, как от Купидончика ожидать могущества Геркулеса.

Плинтус стал потолком. Дно стало поверхностью.

Все, что в будущем будет генерировать эта верхушка, будет являться энным самоповтором, самоцитированием, автовоспроизведением. Никаких качественных или инокурсных подходов-решений-ходов не будет по умолчанию.

Пластинка профанации и нарцистической мегаломании будет хрипеть до тех пор, пока игла не расцарапает винил до основания. Новые песни из этого отработанного патефона никогда не зазвучат. Старая волынка может издавать скупо-ограниченный регистр гнусовой дудки в тысячу зацикленных тезисов, ни один из которых на практике не сработал до сих пор, а следовательно, не заработает никогда.

Если до сих пор вся "бурная деятельность" голограммы не дала НИКАКОГО УСПЕХА – то откуда ему взяться, потому успеха, когда пластинку никто не меняет, а репертуар не разнообразит в ногу с новыми вызовами.

Блажен, кто сам себя обнадеживает.