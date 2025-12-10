10:49  10 декабря
На Прикарпатье на лестнице больницы нашли новорожденную девочку
09:25  10 декабря
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка – СМИ
08:21  10 декабря
Оккупанты на Луганщине вербуют украинских детей прямо из школьных парт – ЦПД
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
10 декабря 2025, 12:39

Лимит роста и развития Зеленского исчерпан в ноль

10 декабря 2025, 12:39
Читайте також українською мовою
Когда НЕЧТО больше не имеет потенции к росту и развитию – то НЕЧТО или деградирует, или костенеет
Когда НЕЧТО больше не имеет потенции к росту и развитию – то НЕЧТО или деградирует, или костенеет
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Лимит роста и развития Зеленского исчерпан в ноль. Президент уже все показал, все доказал, все оприяснил. Он априори уже не пригоден для большего или иного. Ожидать этого от деятеля, который уже давно пережил все свои кульминации и апогеи, – самодурство такое же, как от Купидончика ожидать могущества Геркулеса.

Плинтус стал потолком. Дно стало поверхностью.

Все, что в будущем будет генерировать эта верхушка, будет являться энным самоповтором, самоцитированием, автовоспроизведением. Никаких качественных или инокурсных подходов-решений-ходов не будет по умолчанию.

Пластинка профанации и нарцистической мегаломании будет хрипеть до тех пор, пока игла не расцарапает винил до основания. Новые песни из этого отработанного патефона никогда не зазвучат. Старая волынка может издавать скупо-ограниченный регистр гнусовой дудки в тысячу зацикленных тезисов, ни один из которых на практике не сработал до сих пор, а следовательно, не заработает никогда.

Если до сих пор вся "бурная деятельность" голограммы не дала НИКАКОГО УСПЕХА – то откуда ему взяться, потому успеха, когда пластинку никто не меняет, а репертуар не разнообразит в ногу с новыми вызовами.

Блажен, кто сам себя обнадеживает.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Владимир Зеленский Украина политика рейтинг
Зеленский готовится к выборам во время военного положения
09 декабря 2025, 22:48
Зеленский ответил Трампу на требование провести выборы
09 декабря 2025, 18:58
США призывают Украину провести президентские выборы
09 декабря 2025, 13:59
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Судили предателя, передавшего россиянам данные о Покровском направлении
10 декабря 2025, 13:55
Бывший народный депутат Украины стал Героем России
10 декабря 2025, 13:41
Ударил головой и сломал нос: на Харьковщине мужчина напал на военного ТЦК
10 декабря 2025, 13:35
Разведка предупредила украинцев об угрозе из Приднестровья
10 декабря 2025, 13:29
На Волыни мужчина второй раз оказался за решеткой из-за наркотиков
10 декабря 2025, 13:15
Детектива НАБУ, обвиняемого в сотрудничестве с ФСБ, отпустили из-под стражи
10 декабря 2025, 13:09
Тест-драйв и обзор Volvo XC90: ключевые особенности и преимущества
10 декабря 2025, 13:02
В Ровно водитель в наркотическом опьянении сбил 11-летнего мальчика: суд вынес приговор
10 декабря 2025, 12:57
В Киевской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению сигарет под видом известных брендов
10 декабря 2025, 12:51
В Украине могут запретить русскоязычные версии сайтов
10 декабря 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Игорь Луценко
Виктор Шлинчак
Алексей Гончаренко
Все блоги »