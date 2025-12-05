Стало відомо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента
Президент Володимир Зеленський розглядає першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова як основного кандидата на посаду керівника Офісу Президента
Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на джерела в ОП та уряді, передає RegioNews.
Як пише УП, глава держави схилявся до кандидатуру Федорова.
"Станом на вечір четверга рішення було майже остаточним. Але зранку п'ятниці президент все ще зважує", – кажуть джерела.
Перед новим призначенням парламент має звільнити Федорова з посад в уряді.
Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.
Як відомо, 4 грудня Зеленський повідомив, що провів додаткові зустрічі з кандидатами, обговоривши формати роботи Офісу та взаємодію з іншими державними інституціями.
Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.
Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.
Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.
Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.
За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.