05 грудня 2025, 11:50

Стало відомо, хто є основним претендентом на посаду очільника Офісу Президента

05 грудня 2025, 11:50
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський розглядає першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова як основного кандидата на посаду керівника Офісу Президента

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на джерела в ОП та уряді, передає RegioNews.

Як пише УП, глава держави схилявся до кандидатуру Федорова.

"Станом на вечір четверга рішення було майже остаточним. Але зранку п'ятниці президент все ще зважує", – кажуть джерела.

Перед новим призначенням парламент має звільнити Федорова з посад в уряді.

Окрім того, за інформацією джерел, серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

Як відомо, 4 грудня Зеленський повідомив, що провів додаткові зустрічі з кандидатами, обговоривши формати роботи Офісу та взаємодію з іншими державними інституціями.

Нагадаємо, 28 листопада на тлі корупціного скандалу в енергетиці заяву на відставку написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. У цей день вранці НАБУ із САП провели обшуки в урядовому кварталі та помешканні керівника Офісу Президента. Сам Андрій Єрмак підтвердив візит антикорупційних органів і наголосив на готовності до повного співробітництва.

Журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер з посиланням на свої джерела припустив, що ці слідчі дії можуть бути пов'язані зі спецоперацією "Мідас" – великим розслідуванням щодо корупції в енергетичному секторі.

Джерела ZN.UA повідомляли, що ймовірна підозра стосується інтересу Єрмака до одного з будинків у кооперативі "Династія". При цьому, за інформацією "Інтерфакс-Україна", після обшуків жодних офіційних підозр йому не було вручено.

Того ж вечора президент Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак йде з посади. При цьому голова держави йому подякував. А сам Єрмак повідомив, що іде на фонт.

За даними ЗМІ, Антикорупційні органи все ж готують та найближчим часом повідомлять про підозру ексглаві ОП.

