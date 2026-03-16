16 марта 2026, 11:34

До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику

16 марта 2026, 11:34
Скриншот с видео
В Черкасской области разоблачили подпольную табачную фабрику, которая ежедневно производила до 50 тысяч пачек сигарет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что к схеме были причастны семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.

Подозреваемые наладили незаконное производство сигарет известных украинских и европейских брендов в складском помещении на окраине Умани. Там установили промышленные линии и организовали полный цикл производства продукции, обеспечив фабрику резервными источниками питания для непрерывной работы.

Готовые сигареты продавали по всей Украине через розничные торговые сети.

Во время обысков правоохранители изъяли:

  • линию полного цикла производства сигарет;
  • почти 296 тыс. пачек готовой продукции;
  • 95 мешков ферментированного табака;
  • упаковочные материалы и 138 рулонов сигаретной бумаги;
  • свыше 36 тыс. долларов США;
  • грузовик, мобильные телефоны и черные записи.

Предварительная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет около 30 млн. грн.

Напомним, на Буковине разоблачили масштабный сбыт контрафактных сигарет. Во время обысков правоохранители изъяли 425 коробов сигарет – более 212 тысяч пачек контрафакта около двух десятков торговых марок. Ориентировочная рыночная стоимость изъятого превышает 30 млн. грн.

прокуратура производство Черкасская область сигареты подпольный цех склад
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
