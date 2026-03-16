До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику

Скриншот с видео

В Черкасской области разоблачили подпольную табачную фабрику, которая ежедневно производила до 50 тысяч пачек сигарет

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что к схеме были причастны семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.

Подозреваемые наладили незаконное производство сигарет известных украинских и европейских брендов в складском помещении на окраине Умани. Там установили промышленные линии и организовали полный цикл производства продукции, обеспечив фабрику резервными источниками питания для непрерывной работы.

Готовые сигареты продавали по всей Украине через розничные торговые сети.

Во время обысков правоохранители изъяли:

линию полного цикла производства сигарет;

почти 296 тыс. пачек готовой продукции;

95 мешков ферментированного табака;

упаковочные материалы и 138 рулонов сигаретной бумаги;

свыше 36 тыс. долларов США;

грузовик, мобильные телефоны и черные записи.

Предварительная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет около 30 млн. грн.

