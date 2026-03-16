До 50 тыс. пачек сигарет ежедневно: на Черкащине ликвидировали подпольную фабрику
В Черкасской области разоблачили подпольную табачную фабрику, которая ежедневно производила до 50 тысяч пачек сигарет
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что к схеме были причастны семь жителей Черкасской, Одесской и Днепропетровской областей.
Подозреваемые наладили незаконное производство сигарет известных украинских и европейских брендов в складском помещении на окраине Умани. Там установили промышленные линии и организовали полный цикл производства продукции, обеспечив фабрику резервными источниками питания для непрерывной работы.
Готовые сигареты продавали по всей Украине через розничные торговые сети.
Во время обысков правоохранители изъяли:
- линию полного цикла производства сигарет;
- почти 296 тыс. пачек готовой продукции;
- 95 мешков ферментированного табака;
- упаковочные материалы и 138 рулонов сигаретной бумаги;
- свыше 36 тыс. долларов США;
- грузовик, мобильные телефоны и черные записи.
Предварительная стоимость изъятой продукции и оборудования составляет около 30 млн. грн.
