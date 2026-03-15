Россия нашла способ бороться с технологическим превосходством Украины. Она начала отключать технологии

Россия нашла способ бороться с технологическим превосходством Украины. Она начала отключать технологии

иллюстративное фото: из открытых источников

Пока украинские военные интегрируют ИИ в системы управления боем, российский ответ выглядит элегантно по-своему – просто выключается мобильный интернет.

Фактически Россия создала новую концепцию ведения войны – если не можешь догнать XXI век – выключи его. В российских городах уже привычная картина: нет интернета, падает GPS, сбоят платежи, не работают сервисы.

И здесь начинается самое интересное.

Рынок всегда честнее пропаганды. Поэтому россияне начали массово покупать: рации, кнопочные телефоны, бумажные карты, офлайн-навигаторы. Фактически россия первой в мире начала реальное импортозамещение смартфонов… пейджерами.

Если тенденция сохранится, скоро можно ожидать:

- возврат таксофонов как элемента нацбезопасности,

- факс как защищенная государственная связь,

- курьеров как альтернативу Telegram,

- Объявление на подъездах как государственную соцсеть.

И лучшая цитата для этого момента могла бы звучать так:

"Цифровой суверенитет по-русски – это когда интернет есть, но лучше, чтобы его не было."

Но стратегически здесь гораздо интереснее другое. Россия сейчас платит очень высокую цену не только на фронте. Она платит деградацией своей инфраструктуры.

Ибо каждое такое отключение означает: минус эффективность экономики, минус логистика, минус бизнес, минус инвестиции, минус будущее. Фактически возникает формула, чем больше Россия борется с украинскими дронами, тем больше она бьет по собственной экономике.

И здесь главная ирония этой войны – Украина вынуждена воевать, чтобы развиваться, а Россия вынуждена деградировать, чтобы воевать.

Если говорить максимально просто, то Украина учится воевать в войне будущего, а россия учится жить без будущего.

Есть еще одна очень показательная деталь. СССР тоже когда-то пытался выиграть технологическую гонку. А кончил тем, что копировал западные микросхемы и запрещал ксероксы. Сейчас история почти та же. Только теперь вместо ксероксов – интернет.

И еще одна вещь, которую следует запомнить:

Империи обычно начинают проигрывать не тогда, когда у них заканчиваются танки, а когда у них начинают исчезать технологии.

Россия хотела вернуть Украину в прошлое, но, похоже, первой туда возвращается сама.