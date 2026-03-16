Новый прилет в Харькове: известно о попадании в гражданское предприятие

В понедельник, 16 марта, примерно в 12:30 Россия снова нанесла удар по Харькову

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По уточненной информации, попадание произошло в Немышлянском районе по гражданскому предприятию.

Было известно об одном пострадавшем. Сейчас количество пострадавших выросло до трех.

Спасательные службы работают на месте.

Напомним, россияне с ночи атакуют Харьков. В частности, в Киевском районе города зафиксировано два попадания беспилотников типа "Шахед". Уже с утра под удар попал Шевченковский район.

Кроме того, 16 марта утром российская армия совершила атаку на Киев. В городе раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали о движущейся курсом на столицу группе БпЛА на северо-востоке Киевщины.