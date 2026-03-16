Фото: полиция

Происшествие случилось в Одессе в понедельник, 16 марта, около пяти утра на улице Варненской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что во время движения задним ходом в межквартальном проезде водитель мусоровоза не заметил пешехода и наехал на него. Мужчина погиб на месте до приезда медиков. Полицейские устанавливают его личность.

Водителя проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

