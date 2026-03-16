Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Происшествие случилось на днях. Во время распития алкоголя с соседями 37-летний мужчина решил похвастаться гранатой. Впоследствии, вернувшись в свою комнату, он привел в действие запал и он сдетонировал. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

Правоохранители задержали фигуранта и изъяли у него корпус гранаты Ф-1. Выясняют, откуда у него боеприпас и зачем он его хранил.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием и боеприпасами). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 9 марта в Житомире в частном доме взорвалась граната: погибла женщина, травмирован мужчина.