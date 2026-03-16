Паралимпиада-2026 завершилась: Украина завоевала 19 медалей
Зимние Паралимпийские игры-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо официально завершились. Сборная Украины заняла седьмое место в общем командном зачете
Об этом сообщил Национальный паралимпийский комитет, передает RegioNews.
Украинские паралимпийцы завоевали 19 медалей: 3 золотые, 8 серебряных и 8 бронзовых. По количеству наград команда заняла третье место, уступив только Китай и США.
Украинские спортсмены соревновались за 34 комплекта наград из 79, разыгранных в программе Игр, в трех видах спорта из шести представленных:
- пара лыжной гонки;
- пара биатлон;
- пара горнолыжный спорт (включая сноуборд пара).
Напомним, что Украина бойкотировала церемонию открытия и финальные торжества, поскольку к участию допустили делегации России и Беларуси под флагами своих стран. Решения Киева поддержали 14 государств и Евросоюз.
Как известно, Зимние Паралимпийские игры 2026 официально стартовали 6 марта и длились до 15 марта.
Для Украины эти Игры стали восьмыми зимними Паралимпийскими играми в истории участия национальной сборной команды и другими Играми, подготовка и выступление на которых проходили в условиях военного положения в Украине.
На XIV зимних Паралимпийских играх Украина была представлена самой многочисленной за годы независимости национальной паралимпийской сборной командой, в состав которой вошли 25 спортсменов с инвалидностью и 10 спортсменов-лидеров из 11 регионов: Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Сумской, Киевской, Сумской.