На Львовщине грабители с топором напали на супругов прямо в их доме

На Львовщине будут судить злоумышленников, обвиняемых в разбойном нападении на односельчан. В ближайшие годы они могут провести за решеткой

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 15 декабря прошлого года в одном из поселков Львовского района. Около двух ночи двое мужчин сломали входную дверь и ворвались в дом, где жили 33-летняя женщина и ее 34-летний сожитель.

Злоумышленники жестоко избили хозяев, нанесли им повреждения топором и ножом. Впоследствии они украли мобильный телефон и скрылись. Правоохранители задержали злоумышленников: ими оказались местные жители 22 и 26 лет.

"Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в полиции.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на сестру с ножом. Во время конфликта он трижды ударил женщину в шею, а также ранил ей руку. После этого просто ушел и не оказывал ей помощи. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.