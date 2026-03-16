В Житомирской области мотоцикл влетел в иномарку

Авария произошла 15 марта на перекрестке улиц Большой Житомирской и Петровской. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Предварительно, мотоцикл Tekken 250, за рулем которого находился 26-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Opel Astra, за рулем которого находился 75-летний местный житель. В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали с травмами.

"Следователи начали досудебное расследование по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Идет установление всех причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек. Авария произошла в конце февраля.