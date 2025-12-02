11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
10:15  02 грудня
В Одесі на кладовищі чоловік зламав 86 надгробків: справу передали до суду
07:26  02 грудня
У Києві п'яний водій Tesla збив на смерть 13-річну дівчинку
02 грудня 2025, 10:18

У серіалі "Слуга народу" передбачили втечу бізнесмена Міндіча з України

02 грудня 2025, 10:18
Скриншот із відео
У 16-й серії 2-го сезону комедійно-політичного серіалу "Слуга народу", головну роль у якому виконав президент України Володимир Зеленський, відбувається епізод, який сьогодні називають пророчим

Про це інформує RegioNews з посиланням на соцмережі.

Так, у згаданій серії колишній прем’єр-міністр Юрій Чуйко (роль Станіслава Боклана), засуджений за хабарництво, виходить із в'язниці за домовленістю з президентом Василем Голобородьком (образ Зеленського) та намагається втекти з України до Ізраїлю під прізвищем Міндіч.

Цікаво, що реальний бізнесмен Тимур Міндіч, який, за даними ЗМІ, близький до Зеленського, після гучного корупційного скандалу справді залишив Україну та полетів до Ізраїлю, скориставшись українським паспортом як батько трьох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, 1 грудня Міндічу заочно обрали запобіжний захід тримання від вартою. Наступним кроком правоохоронних органів, ймовірно, стане оголошення його у міжнародний розшук.

Тімур Міндіч – співвласник студії "Квартал-95" та один із найближчих друзів президента Зеленського. Його ім’я регулярно згадується в контексті енергетичної сфери, впливу на держуправління та останнім часом — у сфері виробництва дронів.

За словами джерел УП з оточення Міндіча, він – людина, з якою президент ще до повномасштабного вторгнення полюбляв "поговорити про життя". Після 2022 року Міндіч, за даними видання, не лише залишився в найближчому оточенні Зеленського, а навпаки, набув ще більшого статусу. Його нібито задокументували у квартирі за тією ж адресою, де 5 років тому святкували день народження президента.

Розслідування НАБУ в "Енергоатомі": що відомо

НАБУ оприлюднило масштабне розслідування корупційної схеми в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

За даними слідства, фігуранти відмивали десятки мільйонів доларів, прикриваючись посадовцями та використовуючи адміністративний вплив у компанії.

Схема була доволі цинічною: приватні компанії, які бажали співпрацювати з "Енергоатомом", мусили платити 10-15% відкату. Учасники сам механізм називали "шлагбаум": або ділишся маржею, або залишаєшся за зачиненими дверима. Відмова від "шлагбауму" автоматично виключала підприємство зі списку постачальників.

11 листопада журналісти оприлюднили імена всіх фігурантів справи. Серед них:

  • Тимур Міндіч ("Карлсон"),
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет"),
  • виконавчий директор із безпеки "Енергоатому"Дмитро Басов ("Тенор"),
  • Олександр Цукерман ("Шугармен"),
  • Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

За даними САП, Міндіч будував зв’язки з ексміністром енергетики Германом Галущенком та ексміністром оборони Рустемом Умеровим через особисті контакти з президентом.

Окрім того, колишній міністр енергетики Галущенко (у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Професор" або "Гера") зберігає вплив на енергетичну галузь через чинну міністерку Світлану Гринчук та менеджерів, яких він розставив на ключові позиції перед звільненням у липні 2025 року.

Під час обшуків 10 листопада НАБУ затримало п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом членам угруповання, серед яких колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Міндіч встиг покинути країну за кілька годин до проведення слідчих дій.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.

11 листопада 2025 року, Кабінет міністрів України достроково припинив повноваження наглядової ради НАЕК "Енергоатом".

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи для Ігоря Фурсенка та інших посадовців, підозрюваних у корупційних схемах із контрактами "Енергоатому".

Лесю Устименко взято під варту на 60 днів із можливістю внесення 25 млн грн застави за підозрою у масштабному розкраданні коштів підприємства.

Запобіжні заходи також застосовано до Ігоря Миронюка, колишнього радника ексміністра енергетики, та Дмитра Басова, виконавчого директора з безпеки НАЕК "Енергоатом". Згодом Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць "бек-офісу" – Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.

На тлі скандалу Верховна Рада віправила у відставку міністра юстиції Германа Галущенка та очільницю Міненерго Світлану Гринчук.

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
