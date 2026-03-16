Парламент – это батальон: почему депутаты должны идти на фронт

Мобилизовать "элиту" – значит очень многое. Значит, дать надежду на справедливость тем, кто уже воюет пятый год

Иллюстративное фото: из открытых источников

Угроза, которую полу шутя бросил Зеленский в сторону парламента – что, мол, если не хотите работать депутатами, то пойдете на фронт – на самом деле является не фигурой речи, а насущной необходимостью.

Сотни тысяч СЗЧ-шников, миллионы уклонистов – они позорят нашу страну в первую очередь потому, что верхушка общества уклонилась от участия в войне. Потому что власть не хочет послать хотя бы горстку представителей привилегированных категорий – политиков, поп-звезд, бизнесменов – для участия в защите Родины. Низ всегда копирует верх.

Мобилизовать "элиту" – значит очень много. Это значит дать надежду на справедливость тем, кто уже воюет пятый год. Подтолкнуть тех, кто сомневается. Получить шанс на армию, которая сможет защищать страну столько, сколько нужно, без выгорания и перегрузок, как это происходит сейчас.

Без выгорания и перегрузок на службе, когда по Киеву гоняют забронированные мажоры на тюнингованных автомобилях. Миллионы уклонистов существуют потому, что "элита" саботирует создание принуждения к участию в войне. Потому что если создать принуждение, придется служить –а они служить не хотят.

Но послушайте того же Зеленского. Он так и говорит о функции парламента – всего лишь одобрять инициативы исполнительной власти, одобрять его инициативы. Честно, парламент никогда не отличался у нас субъектностью, казался больше стадом испуганных решал и богатых с небольшими исключениями. А сейчас – и подавно. Поэтому у парламентариев с таким (добровольно) урезанным функционалом точно должно быть достаточно времени, чтобы заступать на боевое дежурство.

Поэтому индивидуальный долг каждого парламентария – участвовать в войне за независимость. Сейчас такая война, что если есть силы на парламентскую работу – то и на боевые действия тоже силы найдутся, фронт требует различных бойцов.

Парламент – это батальон. Батальон не самых глупых людей – это очень, очень много.