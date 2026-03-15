Виталий Портников журналист info@regionews.ua
15 марта 2026, 14:44

Зеленский является аналогом Орбана

После скандала с захватом в Венгрии украинских инкассаторов вместе с машинами и деньгами Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к Виктору Орбану
После скандала с захватом в Венгрии украинских инкассаторов вместе с машинами и деньгами Виктор Ющенко обратился с открытым письмом к Виктору Орбану
иллюстративное фото: из открытых источников
Он впервые был премьер-министром своей страны как раз тогда, когда наш будущий президент также занимал аналогичную должность только в Украине.

Вопрос даже не в том, что ответил Орбан на это горькое письмо своего бывшего партнера по переговорам и – нечего сказать – политического единомышленника. Вопрос в том, что Орбана, к которому обращается Ющенко, действительно не существует – даже не с точки зрения политических взглядов и морали. Того, первого Орбана не существует институционально.

Виктор Ющенко встречался с главой правительства Венгерской Республики. Сегодня Виктор Орбан уже 16 лет возглавляет правительство Венгрии – от названия Венгерская Республика в соседней стране официально отказались. Мне могут сказать, что и у Украины нет в своем названии этого слова, что не мешает нашей стране оставаться демократической республикой. Но вопрос даже не в названии как таковом, а в сущности. После возвращения к власти Орбан сознательно и уверенно занимался демонтажем республиканских институций. Во-первых, он изменил состав избирателей, распространив избирательное право на всех этнических венгров – и таким образом превратил свою маленькую страну в политического наследника Венгерского королевства в Трианон. Во-вторых, ввел упоминание о Боге и христианской вере в Конституции – символически, отсылает к традициям, но изменяет сам характер современного государства. В-третьих, нивелировал роль президента государства, парламента, судебной системы, свободных медиа и фактически оказался в своем влиянии на принятие решений похожим на довоенного регента Венгерского государства адмирала Миклоша Горти, многочисленные монументы которому начали появляться на венгерских площадях как раз после возвращения Орбана к власти. И так, после этого возвращения Орбан говорил об "электоральной революции" – и он не лгал. Фактически его ФИДЕС вернулся к власти и сформировал конституционное большинство как партия новых людей, выступившая против надоевшей коррумпированной номенклатуры, бывших коммунистов, самовлюбленных и непонятных для простого человека либералов – всех тех, кто формировал правительства и способствовал изменениям в отмене.

Таким образом, из всех европейских политиков последних лет ближайшим аналогом Виктора Орбана совсем не Виктор Ющенко.

Ближайшим аналогом Виктора Орбана его политическим братом является тот, кого он больше всех ненавидит, плакаты с изображениями которого он развесил по всей Венгрии, фамилией которого он пугает своих избирателей – особенно после того, как его адрес пообещали сообщить украинским военным.

Ближайшим аналогом Виктора Орбана Владимир Зеленский. Если посмотреть, это почти наш Орбан и есть.

Зеленский тоже совершил настоящую электоральную революцию против существующей политической элиты (пришедшей к власти после настоящей Революции Достоинства 2013–2014 годов, а не революции, выдуманной Зеленским, как венгерская элита прошла к власти после настоящей антикоммунистической революции конца 1980). Зеленскому не нужно было переименовывать страну, но он также лишил ее сущности республиканизма после того, как сформированная под него партия фактически нивелировала функции парламента и правительства, когда свою роль на фоне войны начали избавляться от независимых медиа, а судебные процедуры были подменены санкционным механизмом. Как и в случае с Орбаном, на ключевых должностях появились люди, связанные с первым лицом или абсолютно лояльные его желаниям. Для этого конфликт Украины и Венгрии – это конфликт зеркал.

Отличие в том, что Орбан управляет государством, потерявшим имперские земли (но не имперское мышление) и сформировавшимся уже после территориальных потерь времен мировых войн – поэтому может позволить себе, оставаясь в Европе, формировать особые отношения с Путиным, Трампом и Си Цзиньпином. А Зеленский руководит государством, которое было порабощено империями и сейчас как раз проходит через период территориальных потерь и отстаивания собственного суверенитета – и поэтому не может позволить себе отношения с авторитарными правителями, которые пытаются отказать ему в субъектности и подвергают сомнению само существование страны, которую он возглавляет. Кроме того, зависимость Орбана от Европы – это зависимость от денег и только. А зависимость Зеленского от Европы – это вопрос выживания не только его власти, но и самого государства.

Поэтому, несмотря на усилившийся у нас в военное время процесс демонтажа республики, у украинцев есть все шансы вернуться к республиканизму, а значит к ответственности, даже с Зеленским во главе государства. Как ни парадоксально, такой же шанс впервые за последние 16 лет появился и у венгров – только, конечно же, без Орбана.

Украина политика Владимир Зеленский Венгрия Орбан
