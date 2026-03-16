В Запорожье полицейский применил табельное огнестрельное оружие во время нападения злоумышленников. В результате инцидента один из подозреваемых погиб, еще один задержан

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины и попытке грабежа в Хортицком районе Запорожья.

Прибывшие на место правоохранители пообщались с заявителем, который указал на двух лиц, предположительно причастных к преступлению.

Во время выяснения обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования полицейских и достал предмет, похожий на перезаряжаемый пистолет. Кроме того, он стал приближаться к правоохранителю.

Полицейский отошел на безопасную дистанцию до укрытия, однако подозреваемый последовал за ним и продолжил угрожать предметом, похожим на оружие. Согласно статье 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранитель применил табельное оружие.

После этого один из правонарушителей скрылся. Другой пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление. Его задержали.

Впоследствии недалеко от места происшествия полицейские обнаружили одного из нападавших без признаков жизни. Правоохранители установили его личность – им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его подельник также находится в статусе СЗЧ.

На месте работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований.

Назначено служебное расследование правомерности применения огнестрельного оружия. Все происшествия инсталлируются.

