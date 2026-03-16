16 марта 2026, 11:58

Нападение на патрульных в Запорожье: погиб военнослужащий, самовольно оставивший часть

Скриншот с видео
В Запорожье полицейский применил табельное огнестрельное оружие во время нападения злоумышленников. В результате инцидента один из подозреваемых погиб, еще один задержан

Об этом сообщила полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что 16 марта около 06:30 экипаж патрульной полиции получил вызов об избиении мужчины и попытке грабежа в Хортицком районе Запорожья.

Прибывшие на место правоохранители пообщались с заявителем, который указал на двух лиц, предположительно причастных к преступлению.

Во время выяснения обстоятельств один из мужчин начал вести себя агрессивно, игнорировал законные требования полицейских и достал предмет, похожий на перезаряжаемый пистолет. Кроме того, он стал приближаться к правоохранителю.

Полицейский отошел на безопасную дистанцию до укрытия, однако подозреваемый последовал за ним и продолжил угрожать предметом, похожим на оружие. Согласно статье 46 Закона Украины "О Национальной полиции" правоохранитель применил табельное оружие.

После этого один из правонарушителей скрылся. Другой пытался применить против патрульных газовый баллончик и оказывал физическое сопротивление. Его задержали.

Впоследствии недалеко от места происшествия полицейские обнаружили одного из нападавших без признаков жизни. Правоохранители установили его личность – им оказался военнослужащий, самовольно покинувший воинскую часть. Его подельник также находится в статусе СЗЧ.

На месте работают следственно-оперативная группа и представители Государственного бюро расследований.

Назначено служебное расследование правомерности применения огнестрельного оружия. Все происшествия инсталлируются.

Напомним, в Звягеле на Житомирщине следователи завершили досудебное расследование по делу по разбойному нападению, во время которого пострадал сотрудник патрульной службы. Инцидент произошел в начале июня 2025 года. Нападающему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

стрельба полиция нападение Запорожье Ограбление военный СОЧ
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
