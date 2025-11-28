21:02  28 ноября
Многотысячный город на Киевщине остался без света из-за российских обстрелов
20:41  28 ноября
Стало известно, какой будет погода в конце ноября
20:15  28 ноября
На Львовщине мужчина торговал оружием: разбирал и
28 ноября 2025, 21:58

"Реальный мощный менеджер и патриот Украины": в сети напомнили, как Зеленский восхвалял Ермака

28 ноября 2025, 21:58
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса Андрей Ермак уходит с должности. При этом украинский лидер поблагодарил его за работу

Напомним, 28 ноября Андрей Ермак подал заявление об отставке.

RegioNews напомнил, как Зеленский охарактеризовал Ермака в начале своей президентской каденции.

Как сообщалось, НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Корреспондент УП зафиксировал, как на территорию правительственного квартала вошли около 10 сотрудников антикоррупционных органов.

Впоследствии в САП подтвердили обыски у руководителя ОП. Сам Ермак заявил, что обыски проходят у него дома.

Как известно, "Украинская правда" сообщала, что ключевые представители власти, приближенные к президенту, советовали Зеленскому уволить главу Офиса Президента Андрея Ермака после резонансного расследования НАБУ "Мидас".

Народный избранник Ярослав Железняк сообщил, что в "Слуге народа" назревает бунт из-за руководителя ОП. По его словам, главное условие политической силы – увольнение Андрея Ермака.

На прошлой неделе глава государства провел встречу с парламентской фракцией "Слуга народа", которая проходила в закрытом режиме. На встрече Зеленский выразил мнение, что тему коррупции в окружении президента Украины искусственно "качают" россияне и американцы .

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
