28 ноября 2025, 18:06

На сайте президента обнародовали указ об увольнении руководителя ОП Ермака

28 ноября 2025, 18:06
Фото: иллюстративное
Кадровые изменения в Офисе Президента произошли на фоне резонансных событий и обсуждений внутри команды властей

Об этом идет речь в указе президента Украины Владимира Зеленского, передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №868/2025, которым уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины. Документ обнародован на официальном сайте главы государства 28 ноября 2025 года. Сам Ермак подал заявление об отставке, о чем публично уведомил президент.

Зеленский поблагодарил Ермака за работу, отметив, что руководитель Офиса всегда представлял украинскую позицию в переговорных процессах в патриотическом ключе. В то же время президент подчеркнул, что вопрос нового главы Офиса будет обсуждаться на следующий день после консультаций с потенциальными кандидатами.

Андрей Ермак покинул пост руководителя ОП

Напомним, в тот же день у руководителя Офиса Президента прошли обыски. По данным НАБУ и САП, следственные действия проводились как в рабочем кабинете, так и дома у Ермака. Обыски стали частью резонансного расследования НАБУ под названием "Мидас".

По сообщениям СМИ, решение об увольнении Ермака было поддержано ключевыми представителями власти, а также членами фракции "Слуга народа". Народный депутат Ярослав Железняк отметил, что политическая сила требовала смены руководителя Офиса. Ранее Зеленский встречался с фракцией в закрытом режиме, комментируя, что вопрос коррупции в окружении президента искусственно раскручивается внешними силами.

