В "Слуге народа" прокомментировали увольнение Ермака

Президент Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. Его команда поддерживает это решение

Как передает RegioNews, об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы как команда Президента поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь крепкие позиции извне", – написал он в Телеграмме.

По его словам, для политиков важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов в Украине.

Владимир Зеленский показал, что интересы страны для него на первом месте. И он как лидер нации, лидер государства, не допустит ослабления Украины ни извне, ни изнутри", – добавил Арахамия.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №868/2025, которым уволил Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента Украины. Документ обнародован на официальном сайте главы государства 28 ноября 2025 года. Сам Ермак подал заявление об отставке, о чем публично уведомил президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский может объявить виновным в политическом кризисе именно Давида Арахамию. Его якобы могут лишить руководства фракцией и ввести против него персональные санкции.