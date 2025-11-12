Фото з відкритих джерел

У ЗМІ з'являлись повідомлення, що фігурант гучної корупційної справи Тимур Міндіч виїхав за кордон. У ДПСУ зробили заяву і розповіли, як це відбувалось

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

За результатами перевірки прикордонники повідомили, що Тимур Міндіч виїхав за кордон законно. Зазначається, що він був оформлений на виїзд з України в одному з пунктів пропуску "відповідно до чинного законодавства". Також йдеться про те, що у нього були всі документи, які дозволяють виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

"ДПСУ не отримувала від будь-якого правоохоронного органу доручень, якими б мали користуватися інспектори прикордонної служби у разі виявлення цього громадянина на державному кордоні, зокрема, щодо заборони йому виїзду з України, розшуку чи інформування про факт перетинання державного кордону", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.