В одному з епізодів "плівок Міндіча" зафіксували розмову Зеленського

фото: Офіс президента

Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча

Як передає RegioNews, про це йшлося під час виступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Прокурор наводить один з епізодів розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом зазначаючи, що цей епізод "підтверджує вплив Міндіча".

Під час розмови Галущенку телефонує Зеленський. "Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть…", – цитують слова Галущенка.

Як зазначається, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.

Цукерман над цим іронізує звертаючись до Галущенка: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе…".

Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським: "А, да, прочел смс-ку".

Галущенко питає, що саме Міндіч написав президенту, той відповідає: "Что Гера хочет с тобой поговорить". Далі фігуранти іронізують над цим повідомленням.

Галущенко запитує у Міндіча "и что мне с ним?", вочевидь питаючи пораду для спілкування з президентом.

Міндіч відповідає: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш…"

За даними Вищого антикорупційного суду, організатор схеми відмивання коштів "Енергоатому" Тимур Міндіч будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки звʼязкам із президентом Зеленським.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію в Україні, спрямовану на викриття корупції в енергетичному секторі.

До складу злочинної групи увійшли як чинні, так і колишні посадовці енергетичної галузі, відомий бізнесмен та інші особи. Учасники цієї схеми організували значущу корупційну систему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Детективи також проводили обшуки у колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка.

Крім цього, обшуки здійснювалися у бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який, за інформацією ЗМІ, залишив країну за кілька годин до проведення обшуків.

Згодом президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію, заявивши, що всі, хто будував схеми в "Енергоатомі", повинні отримати чітку процесуальну відповідь.

У НАБУ повідомили, що зафіксувало участь чотирьох міністрів у розслідуванні справи "Енергоатому". Йдеться про посадовців різних періодів, а не всіх діючих одночасно. Окрім того, під час масштабної операції було вилучено понад 4 млн доларів за місцями обшуків.