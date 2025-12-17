Фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители задержали двух мужчин, которые готовились переплывать реку, и их "инструктора по преодолению водных преград".

Мужчин обнаружили в полусотне метров от госграницы в селе Белая Церковь. Двое из них – 27-летний житель Кропивницкого и 25-летний житель Днепропетровщины – как раз переодевались в гидрокостюмы. Третий, 19-летний местный житель, инструктировал "клиентов" как быстро и безопасно преодолеть реку. Для переправки через Тису парень подготовил полный "набор водолаза": гидрокостюмы, надувные камеры для автомобильных шин и водонепроницаемые рюкзаки, в которых должны храниться личные вещи и документы нарушителей границы.

Стоимость такой услуги составила 10 тысяч долларов с каждого. Правоохранители задокументировали факт передачи денег.

Переправщика задержали и объявили ему о подозрении. Закарпатцу грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Одесской области пограничники задержали микроавтобус с мужчинами, которые заплатили по 8000 долларов, чтобы попасть в Молдову.