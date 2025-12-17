На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение

Фото: Национальная полиция

На Закарпатье задержан 54-летний житель Хмельницкого, который угрожал пограничникам взорвать бомбу, если его не доставят в ближайшее подразделение одной из силовых структур

Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.

На место происшествия пограничники сразу вызвали сотрудников полиции и ГСЧС.

После тщательного обследования прилегающей к зданию территории и личных вещей заявителя взрывоопасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что в коробке, которую мужчина выдавал за взрывчатку, находился обычный шуруповерт.

Правонарушитель задержан. Им оказался 54-летний житель Хмельницкого.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, пограничники направили соответствующее сообщение в полицию.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине светит лишение свободы сроком до шести лет.

Напомним, в Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажке. Правоохранители совместно со спасателями обследовали все квартиры и подвалы, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.