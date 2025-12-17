На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
На Закарпатье задержан 54-летний житель Хмельницкого, который угрожал пограничникам взорвать бомбу, если его не доставят в ближайшее подразделение одной из силовых структур
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы, передает RegioNews.
На место происшествия пограничники сразу вызвали сотрудников полиции и ГСЧС.
После тщательного обследования прилегающей к зданию территории и личных вещей заявителя взрывоопасных предметов обнаружено не было. Выяснилось, что в коробке, которую мужчина выдавал за взрывчатку, находился обычный шуруповерт.
Правонарушитель задержан. Им оказался 54-летний житель Хмельницкого.
По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, пограничники направили соответствующее сообщение в полицию.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Мужчине светит лишение свободы сроком до шести лет.
Напомним, в Житомирской области 36-летний мужчина сообщил о взрывчатке в многоэтажке. Правоохранители совместно со спасателями обследовали все квартиры и подвалы, но никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.