10 ноября 2025, 13:33

ГНСУ не раскрывает, покинул ли страну совладелец "Квартала 95" Миндич

10 ноября 2025, 13:33
Иллюстративное фото: из открытых источников
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко говорит, что не имеет доступа к информации о выезде из Украины бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича 10 ноября

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина, передает RegioNews.

Демченко уточнил, что ГНСУ не имеет права разглашать данные о пересечении границы третьими лицами. Потому не может подтвердить или опровергнуть информацию о выезде бизнесмена.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в Украине проводятся масштабная операция по разоблачению коррупции в энергетическом секторе. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом".

В преступную огранизацию вошли как действующие, так и бывшие чиновники энергетической отрасли, известный бизнесмен и другие лица. Среди имен фигурирует и фамилия совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича.

Ранее источники в правоохранительных органах рассказали, что 10 ноября детективы НАБУ пришли в Миндич с обысками. По информации СМИ, бизнесмен покинул страну за несколько часов до проведения обысков.

В июле СМИ со ссылкой на влиятельного собеседника в антикоррупционных органах сообщала, что НАБУ и САП готовят подозрение Тимуру Миндичу.

Именно с этим источник связывал активное противодействие антикоррупционным органам со стороны президента, что спровоцировало громкий общественный резонанс и протесты в Киеве.

22 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 , фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы – НАБУ и САП – генеральному прокурору.

Читайте также: ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП

Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и один из ближайших друзей президента Зеленского. Его имя регулярно упоминается в контексте энергетической сферы, влияния на госуправление и в последнее время в сфере производства дронов.

По словам источников УП из окружения Миндича, он – человек, с которым президент еще до полномасштабного вторжения любил "поговорить о жизни". После 2022 года Миндич, по данным издания, не только остался в ближайшем окружении Зеленского, а наоборот, приобрел еще больший статус. Его якобы задокументировали в квартире по тому же адресу, где 5 лет назад отмечали день рождения президента.

Читайте также: Именины Коломойского, русский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП

