17 декабря 2025, 14:20

На Днепропетровщине родители в течение 7 лет насиловали и снимали в порно свою дочь

17 декабря 2025, 14:20
Фото: ОГП
Читайте також
В суд направлено дело родителей, которые на протяжении семи лет совершали действия сексуального характера по отношению к собственной дочери

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Установлено, что с тех пор, как ребенку исполнилось шесть месяцев, на протяжении 2016-2023 годов обвиняемые развращали дочь и совершали по отношению к ней насильственные действия сексуального характера, пользуясь беспомощным состоянием ребенка. Все свои действия родители снимали на камеру, создавая порнографические материалы.

Во время обысков дома у семьи правоохранители обнаружили и изъяли технические устройства с файлами, являющимися доказательствами преступной деятельности. Полученные материалы свидетельствуют о том, что девочку подвергали сексуальному насилию.

Сейчас ребенок находится под соответствующим социальным сопровождением.

Супругам объявили подозрение по ст. 152, 153, 156, 301, 301-1 УК Украины (совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка и его развращение, создание и хранение детской порнографии).

Злоумышленники находятся под стражей.

На Днепропетровщине родители на протяжении 7 лет насиловали и снимали в порно дочь

Напомним, правоохранители объявили подозрение жителю Житомирского района, который неоднократно насиловал и совершал сексуальное насилие в отношении двух малолетних падчериц.

