Смертельное ДТП в Прикарпатье: Porsche и Audi влетели в друг друга

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Полиция получила сообщение об этой аварии примерно в 10:08. Известно, что столкнулись Porsche и Audi. Предварительно водитель Audi погиб на месте. Женщина, находившаяся за рулем Porsche, а также ее пассажирка получили травмы: их госпитализировали медики.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции и все экстренные службы. Детали впоследствии", - сообщили в полиции.

