На Киевщине в результате пожара погибли два человека

Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Горел частный дом. Спасатели ликвидировали пожар. К сожалению, в доме огнеборцы обнаружили тела двух человек.

Полицейские установили личности погибших, ими оказались 59-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Причины возгорания устанавливаются, будут проведены необходимые экспертизы.

Напомним, вечером 14 декабря в Киеве в результате пожара в частном доме погибли два человека. Пожар произошел в Бортничах Дарницкого района столицы.