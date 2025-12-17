В Украине обязали министров отчитываться о проделанной в должности работе перед увольнением

иллюстративное фото: из открытых источников

Народные депутаты приняли законопроект, обязывающий всех министров правительства отчитываться перед увольнением. Они должны это делать в Раде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Отмечается, что перед увольнением с должности члены Кабинета министров Украины обязаны будут отчитаться за проделанную в должности работу.

Документ поддержали 285 народных избранников.

Министры, в соответствии с обновленным порядком назначения на должность и увольнением с нее, теперь обязаны присутствовать и отчитываться о выполненной работе при рассмотрении их увольнения на заседании комитета и на пленарном заседании Верховной Рады.

Напомним, Рада закрепила минуту молчания каждый день в 9:00 на законодательном уровне. За это проголосовали 314 депутатов.