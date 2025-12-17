Фото: Нацполиция

Инцидент произошел рядом с ТРЦ "Мост-сити" в Днепре. Муж ромской национальности избил девушку, а также защитника, за нее заступившегося

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В социальных сетях появилось видео инцидента. Отмечалось, что группа ромов угрожала девушке ножом. Сама в этот момент мимо проходил военный. Он вступился за девушку, после чего один из агрессоров набросился с кулаками и на нее, и на защитника.

Пока агрессор избивал военного, девушка смогла убежать. Неравнодушные местные жители начали кричать, чтобы потасовка остановилась. Чем завершился конфликт – неизвестно. Вероятно, выяснять обстоятельства будут правоохранители.

Напомним, во время проверки документов 30-летний житель Львова применил к военному газовый баллончик, ударил его ножом и скрылся. Потерпевший (ветеран АТО) был госпитализирован с критическими повреждениями. Однако усилия медиков, к сожалению, военный не выжил.