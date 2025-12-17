Сырский заявил, что РФ нарастила почти миллионную группировку для стратегического наступления на Украину

фото: Минобороны

РФ нарастила группировку войск до около 710 тысяч бойцов для ведения стратегической наступательной операции против Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского во время участия в 32-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

По словам главнокомандующего ВСУ, ситуация на фронте остается сложной.

Сырский отметил, что, несмотря на значительные потери, Россия не отказывается от наступательных действий, однако существенных оперативных успехов достичь не смогла.

"Для ведения стратегической наступательной операции противник нарастил группировку до численности около 710 тысяч человек", – добавил он.

Также Сырский заявил, что украинские военные отбросили оккупантов от Купянска на Харьковщине и контролируют почти 90% города.