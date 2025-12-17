14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
17 декабря 2025, 14:16

Семье погибшей в плену журналистки Виктории Рощиной выплатят более 300 тыс. грн до конца года

17 декабря 2025, 14:16
Фото: из открытых источников
Читайте також
Семья украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, получит компенсацию уже к концу этого года

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, передает RegioNews.

По его словам, Госкомтелерадио подтвердил наличие средств в бюджете, поэтому семье погибшей выплатят ₴302 800.

Юрчишин также отметил, что в следующем году такие выплаты станут системными, ведь в бюджет уже заложены средства на случай ранения или гибели журналистов при исполнении профессиональных обязанностей.

Что известно о Виктории Рощине

Украинская журналистка, погибшая в российском плену в прошлом году. Она начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, освещая судебные решения и уголовные события.

После начала полномасштабной войны Рощина начала освещать жизнь на оккупированных территориях, в частности, осаду Мариуполя. Делала материалы для таких медиа, как "Украинская правда", "Радио Свобода" и "Суспильне".

В августе 2023 года Рощина пропала без вести во время поездки в оккупированную часть Запорожской области для подготовки материала. Она была задержана русскими военными и удерживалась сначала в Энергодаре, а позже в Мелитополе. Впоследствии ее перевезли в российский Таганрог.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти журналистки. По информации следователей, женщина находилась в полной изоляции и подвергалась давлению как физического, так и психологического. Дело квалифицируют как военное преступление, соединенное с умышленным убийством. Бывшему руководителю следственного изолятора №2 в городе Таганрог Ростовской области уведомлено о подорзре.

Напомним, правительство утвердило выплаты в случае гибели или ранения журналистов. Данная программа предусмотрена в госбюджете на 2026 год. Первую выплату произведут отцу журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену.

С начала полномасштабного вторжения РФ убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей, в том числе украинцы и иностранцы.

Украина выплаты компенсация россияне плен журналист Виктория Рощина профессиональные обязанности
17 декабря 2025
