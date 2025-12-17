В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3-х суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

"Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 17 декабря РФ снова атаковала ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области. Также враг атаковал регион вечером 16 декабря.