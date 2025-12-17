В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.
По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.
Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3-х суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.
"Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью 17 декабря РФ снова атаковала ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области. Также враг атаковал регион вечером 16 декабря.