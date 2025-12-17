14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 14:04

В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня

17 декабря 2025, 14:04
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Чрезвычайная ситуация, возникшая в результате массированной атаки врага по энергетической инфраструктуре Одесщины, приобрела статус чрезвычайной ситуации государственного уровня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской областной военной администрации.

Основанием стали последствия российской атаки по объектам энергетики за последнее время, которые привели к длительному – более 3-х суток – нарушению нормальных условий жизнедеятельности более 50 тысяч жителей области.

"Отдельным решением комиссия поручила начальникам военных администраций, председателям общин и органам Национальной полиции провести профилактическую и разъяснительную работу с предпринимателями по поводу необходимости минимального использования иллюминации и декоративного освещения с целью экономии электроэнергии для населения и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, принято решение о дополнительном направлении части средств резервного фонда в общины для пополнения запасов горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 17 декабря РФ снова атаковала ударными беспилотниками объекты гражданского назначения в Одесской области. Также враг атаковал регион вечером 16 декабря.

чрезвычайная ситуация Одесса Одесская область Кипер Олег Александрович атака отключения света
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
