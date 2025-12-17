"Азовцы" показали, как уничтожают оккупантов в Донецкой области
Украинские защитники уничтожили штурмовую группу россиян на Добропольском направлении. Российские захватчики для наступления применили почти два десятка квадроциклов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram 1-го корпуса НГУ "Азов".
"Благодаря профессиональной и оперативной реакции Сил обороны Украины, очередное российское наступление завершилось на полпути", – говорится в сообщении.
Отмечается, что воспользовавшись туманом и плохой видимостью, россияне пытались совершить мотопехотный штурм в полосе ответственности 1 корпуса НГУ "Азов", но попытка штурма завершилась для них полным фиаско.
Как сообщалось, украинские штурмовики подняли государственный флаг в центре Покровска Донецкой области. Это произошло 11 декабря.
