19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
19 декабря
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
19 декабря
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
19 декабря 2025, 08:03

Трамп подписал оборонный бюджет США: $800 млн для Украины

19 декабря 2025, 08:03
Иллюстративное фото: Нацполиция
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает RegioNews.

Закон регламентирует финансирование программ Министерства обороны, военного строительства, а также мер национальной безопасности, координируемых Министерством энергетики и Государственным департаментом США.

Кроме этого, документ предусматривает меры по улучшению благосостояния военнослужащих и определяет новые полномочия по внедрению изменений в сфере национальной и международной безопасности, торговли и судебной системы.

Важной частью закона является поддержка Украины: в рамках Инициативы помощи в сфере безопасности предусмотрено выделение 800 млн. долларов – по 400 млн. долларов на 2026 и 2027 годы – на закупку американского вооружения для Вооруженных сил Украины.

Напомним, 10 декабря Палата представителей Конгресса США приняла компромиссную версию Закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "больше не финансируют" войну между Украиной и РФ, считают, что финансовое бремя на себя должны взять союзники.

