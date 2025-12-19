Смертельное ДТП на Запорожье: погибли две женщины, ребенок и мужчина в больнице
В Запорожском районе вблизи села Люцерна произошло смертельное ДТП. погибли две женщины, травмированы мужчина и ребенок
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что авария произошла в четверг, 18 декабря.
По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте. Находившегося в салоне малолетнего ребенка госпитализировали с травмами. Водителя кроссовера "Honda" также доставили в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.
