В Запорожском районе вблизи села Люцерна произошло смертельное ДТП. погибли две женщины, травмированы мужчина и ребенок

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что авария произошла в четверг, 18 декабря.

По предварительным данным, в результате столкновения автомобилей водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте. Находившегося в салоне малолетнего ребенка госпитализировали с травмами. Водителя кроссовера "Honda" также доставили в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ДТП.

