В Одесской области после ночной атаки РФ вспыхнул пожар на энергообъекте

Фото: ГСЧС Одесщины

В ночь на 19 декабря российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате чего возник пожар на одном из объектов

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Несмотря на постоянные воздушные тревоги, спасатели оперативно потушили пламя.

В результате атаки также повреждена транспортная инфраструктура, а в пятиэтажном жилом доме выбиты окна.

По предварительной информации, пострадал один человек.

Напомним, ранее глава одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что в результате очередной атаки в городе поврежден объект критической инфраструктуры. Часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.