1220 погибших и сотни единиц техники: Генштаб о потерях окупантов
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1220 окупантов и 141 единицу техники. В частности, один танк, 10 боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, а также 111 единиц автомобильной техники, включая автоцистерны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, украинские военные продолжают активные операции на востоке страны. Благодаря поисково-ударным действиям сил обороны удалось отбросить российские войска от Купянска. Сейчас под контроль ВСУ перешли почти 90% территории города.
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
