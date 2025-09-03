11:57  03 вересня
03 вересня 2025, 12:28

Верховна Рада закликала світ засудити вбивство Андрія Парубія

03 вересня 2025, 12:28
Фото: РБК-Україна
Народні депутати підтримали звернення до парламентів, урядів інших держав та міжнародних організацій із закликом засудити вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія як політичний терор у контексті війни Росії проти України

За відповідну постанову №13723 проголосували 296 народних депутатів, передає RegioNews.

Народні депутати також закликали міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на Росію як державу-терористку, яка веде агресивну війну і вдається до політичних вбивств та дестабілізації.

Окрім того, Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти з проханням надати Україні додаткову допомогу в сфері безпеки та оборони, зокрема для посилення спроможності протидіяти терористичним і диверсійним атакам.

Від українських правоохоронних органів парламент вимагає оперативного, професійного, прозорого та ефективного розслідування вбивства Андрія Парубія, із залученням міжнародних експертів за потреби.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня у Львові застрелили народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія. Напад стався просто на вулиці – вбивця випустив у нього близько восьми куль із короткоствольної вогнепальної зброї.

Згодом в мережі з'явилося відео моменту вбивства Парубія. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

Одразу після злочину у Львові оголосили план-перехоплення "Сирена". Уже в ніч на 1 вересня ймовірного виконавця злочину затримали на Хмельниччині.

Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для підозрюваного. 52-річного львів’янина Михайла Сцельнікова взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Під час судових засідань він заявив, що його вчинок був "помстою українській владі" та заперечив будь-які зв’язки з російськими спецслужбами. Сцельніков також висловив сподівання, що після вироку його обміняють на військовополонених, і він зможе знайти тіло сина.

Син підозрюваного – Михайло-Віктор Сцельніков, з позивним Лемберґ – добровільно пішов на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. З травня 2023 року він вважається зниклим безвісти в районі Бахмута.

