Более 160 российских БПЛА атаковали Украину: есть попадания на 23 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 19 декабря (с 18:30 18 декабря) россияне запустили по Украине около 160 ударных беспилотных летательных аппаратов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или подавила 108 вражеских БпЛА на юге и востоке страны.

Попадание зафиксировано 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

Напомним, в ночь на 19 декабря российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате чего возник пожар на одном из объектов. Кроме того, в результате атаки также повреждена транспортная инфраструктура, а в пятиэтажном жилом доме выбиты окна.