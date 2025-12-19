08:25  19 декабря
Во Львовской области десятиклассник принес в школу пневматический пистолет
Дочь Оли Поляковой впервые привезла зятя-американца в Украину
Стало известно, сколько стоит реклама у Леси Никитюк
19 декабря 2025, 09:44

Зеленский отреагировал на финансовую поддержку ЕС: что сказал президент

19 декабря 2025, 09:44
Фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам главы государства, это значительная поддержка, действительно усиливающая устойчивость страны.

"Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", – отметил Зеленский.

Напомним, Европейский Союз принял решение оказать Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов. В рамках Инициативы предусмотрено выделить Украине 800 млн. долларов.

Украина война ЕС поддержка финансирование Зеленский Владимир деньги
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
