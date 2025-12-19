Зеленский отреагировал на финансовую поддержку ЕС: что сказал президент

Фото: из открытых источников

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность лидерам Европейского Союза за решение о финансовой поддержке Украины

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам главы государства, это значительная поддержка, действительно усиливающая устойчивость страны.

"Важно, что российские активы остаются обездвиженными и что Украина получила финансовую гарантию на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента", – отметил Зеленский.

Напомним, Европейский Союз принял решение оказать Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро на период 2026-2027 годов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект об оборонном бюджете на 2026 финансовый год с общим финансированием в 901 миллиард долларов. В рамках Инициативы предусмотрено выделить Украине 800 млн. долларов.